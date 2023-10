Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 października. Do sklepu z pamiątkami wszedł mężczyzna, który schował do reklamówki kilka czapek i torebek tzw. nerek. Ekspedientka widząc, że złodziej może uciec nie płacąc za towar, zdołała wyszarpnąć mu dwie czapki, które trzymał w dłoni.

"Sprawca odepchnął kobietę i oddalił się ze sklepu zabierając skradziony towar o wartości około 900 złotych" – informuje KPP w Gnieźnie.

Sprzedawczyni zadzwoniła na policję. Wkrótce potem funkcjonariusze zatrzymali sprawcę, odzyskali też skradziony towar.

Zatrzymany to 31-letni mieszkaniec Gniezna, znany policji złodziej sklepowy. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. 31-latek spędzi w areszcie co najmniej 3 miesiące.

