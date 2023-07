Strzały w centrum Poznania! Jedna osoba nie żyje, druga walczy o życie

Zadźgał swoją matkę na śmierć i nie trafi do więzienia! Nagły zwrot akcji w sprawie Piotra K.

Strzelanina w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje

Tragiczny finał strzelaniny na Świętym Marcinie w Poznaniu. W wyniku zajścia jedna osoba nie żyje, a druga jest poszkodowana. Do zdarzenia doszło tuż obok hotelu. - Około godz. 17.00 w okolicy hotelu na ul. Święty Marcin została użyta broń palna. Jedna ofiara to mężczyzna, niestety nie udało się go uratować. Drugi mężczyzna jest poszkodowany w wyniku tego zdarzenia, ale nie wiemy, jaki jest jego stan - mówi nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli broń, mają także nagrania z monitoringu i świadków zdarzenia. Wstępnie ustalono, że strzały oddał jeden z dwóch wspomnianych wcześniej mężczyzn. Na miejscu trwają działania policji.