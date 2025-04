Wielkopolska dołączy do grona regionów uzdrowiskowych? Powstały już tężnie!

Kiedy zaczyna się sezon szparagowy, życie w gminie Przemęt gwałtownie przyspiesza. W 2025 roku otwarcie miało miejsce 24 kwietnia w poznańskiej restauracji Concordia Taste. Podczas wydarzenia wójt Janusz Frąckowiak odebrał prestiżową statuetkę "Srebrne Szparagi". Organizatorzy docenili wieloletnie wsparcie dla lokalnych plantatorów oraz konsekwentne promowanie warzywa, którego symbolem stało się coroczne Przemęckie Święto Szparaga. Galerię ze zdjęciami z tej imprezy znajdziecie nad tekstem. Zachęcamy do obejrzenia!

To zaszczyt, ale też wyzwanie, a przede wszystkim zasługa zaangażowania mieszkańców, którzy uprawiają szparagi na tak dużym obszarze. To wyróżnienie dedykuję wszystkim rolnikom i ich rodzinom. Dzięki ich codziennej pracy gmina Przemęt stała się prawdziwą stolicą szparaga. Już dziś zapraszam Państwa na tegoroczne święto, które 15 czerwca wypełni Stadion Klonowy w Mochach smakiem, muzyką i radością - powiedział wójt.

Gmina Przeręt zaprasza na Święto Szparaga

Wielkie Święto Szparaga zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy gości z całego kraju, a zasada jest prosta: każdy, kto 15 czerwca pojawi się w Mochach, znajdzie coś dla siebie - od kulinarnych inspiracji, przez muzykę na żywo, po możliwość rozmowy z plantatorami.

Produkcja szparagów to dla wielu mieszkańców Gminy Przemęt nie tylko źródło dochodu, ale i powód do dumy. Święto Szparaga, które przyciąga gości z całego kraju, staje się prawdziwym symbolem pracowitości, przedsiębiorczości i miłości do wyjątkowego warzywa, jakie od wieków łączy ludzi przy wspólnym stole.

- Przyjedźcie do nas 15 czerwca, spróbujcie dań, które od pokoleń trafiają na nasze stoły i przekonajcie się, jak wielki potencjał drzemie w tym niepozornym warzywie - zachęca lokalny samorządowiec.

Dlaczego warto jeść szparagi?

Szparagi są bogate w witaminy C, E i K, kwas foliowy oraz błonnik wspomagają odporność, poprawiają trawienie, a dzięki zawartości przeciwutleniaczy wpływają korzystnie na kondycję skóry. Coraz częściej stają się też ważnym elementem zrównoważonej diety, łącząc walory zdrowotne z niską kalorycznością. Władze gminy Przeręt są przekonane, że 15 czerwca wielu gości zakocha się w szparagach, które mogą być również świetnym dodatkiem do potraw mięsnych oraz przekąską.