Tragiczny pożar w Gnieźnie! W płomieniach zginęły dwie osoby

ago | PAP 9:22

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z czwartku na piątek (25/26 stycznia) w Gnieźnie. Ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna w starszym wieku. Jak doszło do zdarzenia? Szczegóły podajemy poniżej!