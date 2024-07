Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje 30-latek, wśród rannych dziecko

i Autor: Piotr Jędzura Radiowóz i straż pożarna.

DRAMAT NA DRODZE

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Zginął 30-latek, wśród rannych małe dziecko

Do tragicznego w skutkach zderzenia auto doszło w sobotę, 27 lipca, na DK32 we wsi Żodyń (woj. wielkopolskie). Około godz. 13:00 zderzyły się tam dwa samochody; w wypadku zginął ok. 30-letni mężczyzna, a cztery inne osoby, w tym dziecko, zostały ranne.