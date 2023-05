Ukrainka stworzyła dzieciom rodzinny dom. W środku biła tłuczkiem do mięsa. Zmuszała do okropności

Gdy 38-latek spod Gołańczy w trakcie swojej przejażdżki zorientował się, że na jego drodze stanął patrol policji, od razu postanowił zawrócić. Jednak nie po to, żeby założyć kask. Kierowca cel miał tylko jeden - uciec przed radiowozem na sygnale, który za nim ruszył.

- Po kilkudziesięciu metrach mężczyzna skręcił w polne drogi i uciekał wśród pól - opisuje całą sytuację mł. asp. Dominik Zieliński z wągrowieckiej policji. Po chwili, mężczyzna chyba zdał sobie sprawę, że dalsza ucieczka nie ma sensu, więc postanowił wjechać… w pole rzepaku.

Rzucił skuter i dalej uciekał już pieszo, bawiąc się z policjantami w przysłowiową ciuciubabkę. - Rzepak był na tyle wyrośnięty, że mężczyzna kładąc się w nim, znikał z pola widzenia biorących udział w pościgu funkcjonariuszy - opisuje policjant. Mundurowi z Gołańczy poprosili o wsparcie z pobliskiego Damasławka i Wągrowca i gdy przybyły posiłki, już większą grupą funkcjonariusze przeczesywali pole. W końcu 38-latek wpadł w ręce stróżów prawa.

Okazało się, że mężczyzna już raz - w ubiegłym roku - uciekał przed policjantami i miał sądowy zakaz prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. Teraz napytał sobie biedy, bo nie tylko jechał bez kasku i uciekał policjantom. Lista jego przewinień jej bardzo długa. - Między innymi był pod wpływem alkoholu i miał około 2 promile w organizmie - mówi Zieliński. Poza tym skuter, którym jechał nie tylko nie posiadał ważnych badań technicznych, ale co najgorsze był skradziony na terenie Niemiec. Za to wszystko, co zrobił grozi mu nawet pięcioletnia odsiadka w więzieniu.