Autor: Tomasz Golla/SUPER EXPRESS

Straszne

Wstrząsający reportaż w „Czarno na białym”. Tak traktuje się w Polsce osoby transpłciowe. Muszą pozywać swoich rodziców!

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń w reportażu "Wszystko o moim państwie", wyemitowanym we wtorek w programie „Czarno na białym”, pokazał, jak w Polsce traktowane są osoby transpłciowe. Jaką drogę przez mękę muszą pokonać one i ich rodziny, by móc żyć w zgodzie ze sobą. Dziennikarz w obszernym materiale przybliżył procedurę sądową, którą muszą przejść osoby transpłciowe, by uzyskać zmianę oznaczenia płci w dokumencie.