i Autor: Poznański Trójkąt Bermudzki, Stanislaw Bielski/REPORTER Prowadząca mercedesa pomyliła hamulec z pedałem gazu, wskutek czego rozbiła drzwi i wjechała autem do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Prowadząca mercedesa pomyliła hamulec z pedałem gazu, wskutek czego rozbiła drzwi i wjechała autem do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Do wypadku doszło w sobotę, 2 marca, ok. godz. 10. Jak informuje policja, to kobieta sama wezwała mundurowych na miejsce. Ani jej, ani nikomu innemu nic się nie stało, ale kierująca została ukarana.