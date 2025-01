i Autor: Facebook, SHUTTERSTOCK Malutka Zuzia udusiła się w skrzyni! Matka dziewczynki żegna córeczkę. "Twoje życie było dla nas darem"

wracamy do tematu!

Zuzia weszła do skrzyni łóżka. Dziewczynka nie żyje. Zaskakujące informacje z prokuratury

Wracamy do tragicznych wydarzeń, które wstrząsnęły całą Polską. Pod Wągrowcem, niespełna 1,5-roczna Zuzia weszła do skrzyni łóżka i tam się udusiła. Jak przekazała policja, rodzina nie była wcześniej notowana, a w ich miejscu zamieszkania nie było żadnych interwencji. W czwartek, 9 stycznia odbyła się sekcja zwłok dziewczynki. Co wiadomo w sprawie?