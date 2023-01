Zwabili Sylwię do parku i urządzili prawdziwą rzeź! Na koniec Magdalena i Ryszard rozebrali ją i próbowali spalić ciało

Poznań. Policjanci ustalili sprawcę brutalnego gwałtu sprzed dekady! Namierzono go w więzieniu

To niedopuszczalne!

Sylwia J. (†28 l.) z Poznania była samotną lesbijką, która w internecie szukała przyjaciół. Ukrywała swoją seksualną orientację, ale o niczym tak nie marzyła, jak o przyjaźni i miłości… Założyła więc profil na portalu randkowym i tam poznała 22-letnią wówczas Magdalenę S. Trafiła najgorzej jak mogła. Magdalena dorabiała jako pracownica sklepu, ale wielokrotnie była notowana przez policję, nie stroniła od alkoholu, narkotyków i ludzi z marginesu społecznego. Na początku kobiety tylko pisały do siebie, ale w końcu postanowiły też się spotkać.

Tego feralnego dnia, w sobotę 19 marca 2011 r., spotkały się w Parku Sołackim. Rozmawiały, piły alkohol. W pewnym momencie dołączył do nich 35-letni wtedy Ryszard N., znajomy Magdaleny S. On też miał niejedno na sumieniu. Był karany za kradzieże, włamania, rozboje. Mieszkał z matką na poznańskim Chwaliszewie i tam, w sklepie, poznał Magdalenę S. Kobieta często go odwiedzała. Słuchali razem muzyki, pili piwo. Ryszard skończył tylko szkołę podstawową i dorywczo pracował na budowie. Podobno po ostatnim pobycie w więzieniu chciał wyjść na prostą i już nie wrócić za kraty…

Zwabili Sylwię do parku i urządzili jej prawdziwą rzeź! Na koniec Magdalena i Ryszard rozebrali ją i spalili ciało

Nagle, bez powodu, Magdalena i Ryszard zaczęli bić Sylwię. Rozpoczął się festiwal nienawiści i przemocy. Byli okrutni. Bili ją, kopali, ranili nożem. Polała się krew. Najwięcej ran zadali w okolice intymne. Konającą kobietę rozebrali. By zatrzeć ślady, ciało próbowali spalić, a osmalone ogniem zwłoki ukryli pod gałęziami.

Natrafił na nie następnego dnia bezdomny, który szukał puszek i butelek… Ciało było tak zmasakrowane, że policjanci myśleli, że w okolicy musiał pojawić się wyjątkowy zwyrodnialec. Przy zwłokach nie było żadnej odzieży oraz przedmiotów, które mogły pomóc w identyfikacji ofiary. Śledczy działali po omacku.

– Biegły sądowy stwierdził kilkanaście obrażeń na całym ciele. Ciosy zadawano nożem oraz narzędziem tępokrawędzistym. Przyczyną śmierci był wstrząs spowodowany wykrwawieniem – mówiła po sekcji zwłok ówczesna rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Magdalena Mazur-Prus.

Morderstwo Sylwii J. w Poznaniu. Prawda wyszła na jaw

Prawda wyszła na jaw dwa dni później.

Do straży miejskiej zgłosiła się pijana kobieta i bełkoczącym głosem zaczęła opowiadać o zabójstwie, a w międzyczasie rodzina Sylwii J. zgłosiła jej zaginięcie.

Strażnicy zadzwonili po policję, a mundurowi szybko połączyli sprawy. Magdalena S. powiedziała śledczym, że miała dosyć poznanej w internecie koleżanki, bo ją denerwowała. Pojawiły się też głosy, że Ryszard był zakochany w Magdzie, a Sylwię postrzegał jako swoje zagrożenie.

– Kochał ją i wściekał się o jej znajomość z lesbijką – mówili „Super Expressowi” znajomi zabójców.

Po tej zbrodni Stowarzyszenie Kobiet „Konsola” zorganizowało Marsz Milczenia. Poznaniacy, którzy nie potrafili zrozumieć bestialstwa i agresji wobec Sylwii J., przeszli z Placu Kolegiackiego na Sołacz, do miejsca, gdzie zginęła.

Magdalena S. i Ryszard N. trafili za kraty, a ich proces – na prośbę ojca zamordowanej dziewczyny – toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Wyroki – dożywocia dla Ryszarda N. i 15 lat więzienia dla Magdaleny S. – podtrzymał Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

– Skutki zabójstwa są zawsze drastyczne, ale przebieg tego zdarzenia i to, co oboje oskarżeni pokrzywdzonej uczynili, przejdzie do nauk kryminalistyki w Polsce – mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Przemysław Strach.