Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-latka wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Iwona do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły. Co spotkało nastolatkę? Dlaczego nie wróciła do domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy raczej należy szukać ciała nastolatki? To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią zdjęć.

Iwona Wieczorek. Ciało zaginionej nastolatki od lat jest za wschodnią granicą Polski?! Scenariusz, który może być prawdziwy?

Iwona Wieczorek zaginęła. Czy jej ciało jest w Rosji lub Litwie?

Od dnia, w którym zaginęła Iwona Wieczorekw lipcu minie 13 lat, a w okół terenu przy owianej złą sławą "Zatoki Sztuki" zaroiło się niedawno od śledczych, którzy bardzo skrupulatnie przeczesują to miejsce. Czy ma to związek z zaginięciem Iwony Wieczorek? Dotychczas nikt tego oficjalnie nie potwierdził, jednak cała ta sytuacja na nowo rozpaliła opinię publiczną. Jednak to nie jedyna sytuacja, która dzieje się w okół sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. 14.12.2022 roku w Gdańsku na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano dwie osoby. Jedną z nich był Paweł P. całkiem niedawno pisaliśmy także o obawach, które na długo przed zatrzymaniem miał Paweł P. Mężczyzna podczas rozmowy z Mikołajem Podolskim, dziennikarzem śledczym przyglądającym się sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, zdradził, że ma obawy przed tym, czy nie zostanie potraktowany jak kozioł ofiarny przez śledczych.

Mikołaj Podolski zdradza jeden z możliwych, według niego, scenariuszy, w którym ciało Iwony Wieczorek może znajdować się w Rosji lub na Litwie.

- Cały czas nie mogę wykluczyć, że Iwona jakimś cudem znalazła się w morzu. W okolicy Gdańska zwłoki często są niesione przez prądy na wschód. Musimy zostawić sobie chociaż jeden procent szans, że zwłoki mogły zostać zniesione do Obwodu Kaliningradzkiego albo na Litwę i tam mogło dojść do jakieś pomyłki przy identyfikacji ciała. Nie ma oczywiście żadnych dowodów na to, że tak mogło się stać. Jednak na żadną hipotezę nie ma dowodów - mówił Podolski.

Krzysztof Jackowski mówi o zaginionej Iwonie Wieczorek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy uda się w końcu wyjaśnić okoliczności zaginięcia Iwony Wieczorek? Tak. Nie.

Zaginięciem Iwony Wieczorek żyła cała Polska. Co naprawdę się stało?

Posłuchaj audiobooka i poznaj kulisy śledztwa!