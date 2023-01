Iwona Wieczorek i Patryk G. To on jest kluczem do rozwiązania zagadki zaginięcia Iwony? Co wie były chłopak nastolatki?

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-latka wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Iwona do domu wracała sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały skręcającą w promenadę Iwonę Wieczorek. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony był już nieaktywny. Ostatni raz kamera zarejestrowała 19-letnią Iwonę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. I tu ślad po Iwonie Wieczorek się urywa, a zaczynają się spekulacje i domysły. Co spotkało nastolatkę? Dlaczego nie wróciła do domu? Czy Iwona Wieczorek żyje, czy raczej należy szukać ciała nastolatki? To właśnie przed takimi pytaniami zostali postawieni śledczy z krakowskiego Archiwum X.

Iwona Wieczorek i Paweł P. On czuł, co go czeka?! Ujawnił to w pewnej rozmowie

Iwona Wieczorek i Paweł P.

Od tego zdarzenia w lipcu minie 13 lat, a w okół terenu przy owianej złą sławą "Zatoki Sztuki" zaroiło się niedawno od śledczych, którzy bardzo skrupulatnie przeczesują to miejsce. Czy ma to związek z zaginięciem Iwony Wieczorek? Dotychczas nikt tego oficjalnie nie potwierdził, jednak cała ta sytuacja na nowo rozpaliła opinię publiczną. Jednak to nie jedyna sytuacja, która dzieje się w okół sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. 14.12.2022 roku w Gdańsku na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano dwie osoby. Jedną z nich był Paweł P.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw narkotykowych. Pawłowi P. postawiono także zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego przez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek. Paweł P. wpłacił wyznaczone przez sąd poręczenie majątkowe i uniknął pobytu w areszcie? Dziennikarz śledczy, Dawid Burzacki, dotarł do pewnych informacji na ten temat.

Na długo przed tymi wydarzaniem Paweł P. w rozmowie z Mikołajem Podolskim, dziennikarzem śledczym zdradził swoje obawy. - Zobaczysz, że będę drugim Komendą - miał usłyszeć Podolski. Już wtedy jego rozmówca miał zdawać sobie sprawę, że stał się jednym z głównych podejrzanych w tej głośnej sprawie. Podolski przekonuje w rozmowie z Interią, że właśnie dlatego Paweł P. zdecydował się na rozmowę z dziennikarzem śledczym.

- Spotkaliśmy się trzy albo cztery razy. Zgodził się odpowiedzieć na moje trudne pytania, nie chodziło o napisaniu mu laurki, tylko wyjaśnienie wielu wątpliwości. Do tamtego dnia myślałem, że przesadza, mówiąc mi: "Zobaczysz, że będę drugim Komendą". A jeszcze tym bardziej, że sporo mediów donosiło, że jego zatrzymanie to przełom w sprawie. Do dziś nie wiem, czemu tak podawano. Zwracam też uwagę, że prokuratura nie podała żadnych konkretów z zarzutami, jakie usłyszał Paweł - podkreślił Mikołaj Podolski, cytowany przez Interię.

Czy uda się wyjaśnić sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek i ewentualnego udziału w niej Pawła P.? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi, ale kolejne wątki ujawniane przez dziennikarzy, zajmujących się tematem nadal wywołują mnóstwo emocji. Wątków jest cała masa, ale przełomu niestety brak. Do sprawy będziemy wracać na łamach lokalnego oddziału "Super Expressu".

