Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. 19-letnia wówczas kobieta wyszła ze znajomymi do klubu Dream Club w Sopocie. Nastolatka do domu miała wracać sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały to, jak Iwona Wieczorek skręca na promenadę. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi imprezowała. O godz. 4 telefon Iwony rozładował się. Ostatni raz kamera zarejestrowała kobietę przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. To, co się dzieje później, to już domysły.

Od tego zdarzenia w lipcu minie 13 lat, a w wokół terenu przy owianej złą sławą "Zatoki Sztuki" zaroiło się niedawno od śledczych, którzy bardzo skrupulatnie przeczesują to miejsce. Czy ma to związek z zaginięciem Iwony Wieczorek? Dotychczas nikt tego oficjalnie nie potwierdził, jednak cała ta sytuacja na nowo rozpaliła opinię publiczną.

Iwona Wieczorek i "Krystek". Ślad, którym śledczy podążyli za późno? Podolski ujawnia kulisy!

Zaginięcie Iwony Wieczorek, "Krystek" i "Zatoka Sztuki"

W końcówce 2022 roku i na początku stycznia 2023 prokuratorskie Archiwum X skierowało swoje działania na owianą złą sławą Zatokę Sztuki w Sopocie. Czy te działania nie zostały podjęte za późno? Dziennikarz śledczy Mikołaj Podolski w wywiadzie udzielonym "Interii" wskazuje, że w 2015 roku badał m.in. wątek policjanta, który spotykał się z Iwoną przed zaginięciem. Funkcjonariusz miał okłamać dziennikarza, że zna się z "Krystkiem" jedynie na "cześć", a tymczasem miał mieć z nim m.in. kontakt telefoniczny. To nie wszystko!

W 2015 roku Podolski próbował przekonać śledczych, że sprawa Iwony Wieczorek jest ściśle powiązana z działalnością "Krystka". - Zadzwoniłem do śledczych. Usłyszałem w słuchawce śmiech pani prokurator i że coś próbujemy połączyć na siłę - opowiada "Interii" Podolski.

- Potem powiedziałem coś, czego oni wówczas nie wiedzieli, czyli że według moich źródeł Krystek był bliskim współpracownikiem Dream Clubu, werbował tam młode pracownice, zawoził je i odwoził, i zaczepiał dziewczyny w klubie. Kosztowało mnie to wiele miesięcy harówki, bo panowała ogromna zmowa milczenia i niektóre osoby zastraszono, ale dotarłem do dziewczyn, które potwierdzały te informacje. Według moich informatorów miał też zmuszać młode dziewczyny do prostytucji. Śledczy sprawdzili wtedy akta Iwony Wieczorek i okazało się, że nie było w nich ani śladu Krystka. Nawet w materiałach operacyjnych. Przez pięć lat nikt nie sprawdził tego wątku. W ogóle za bardzo nie sprawdzono Dream Clubu, mimo że to było miejsce, które Iwona opuściła przed zaginięciem. Lekko mnie zmroziło, kiedy to usłyszałem - podkreśla Podolski.

Czy uda się wyjaśnić sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale kolejne wątki ujawniane przez dziennikarzy, zajmujących się tematem mogą sprawić, że wielu złapie się za głowę. Wątków jest mnóstwo, ale przełomu nadal brak. Do sprawy będziemy wracać na łamach trójmieskiego oddziału "Super Expressu".

