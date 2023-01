Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. To jedna z najgłośniejszych spraw XXI wieku, wywołująca mnóstwo emocji. 19-letnia wówczas kobieta wyszła ze znajomymi do owianego złą sławą klubu Dream Club w Sopocie (woj. pomorskie). Nastolatka do domu miała wracać sama, jednak nigdy do niego nie dotarła. O godz. 3.07 kamery zarejestrowały to, jak Iwona Wieczorek skręca na promenadę. Po drodze dziewczyna zadzwoniła do znajomych, z którymi się wcześniej spotkała. O godz. 4 telefon Iwony rozładował się. Ostatni raz kamera zarejestrowała poszukiwaną przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. To, co się dzieje później, to już domysły. Teorii nie brakuje, ale upragnionego przełomu brak.

Od tego zdarzenia w lipcu minie 13 (!) lat, a wokół terenu przy znanej z ogromnych kontrowersji "Zatoki Sztuki" na przełomie 2022 i 2023 roku zaroiło się od śledczych, którzy bardzo skrupulatnie przeczesują to miejsce. Czy ma to związek z zaginięciem Iwony Wieczorek? Dotychczas nikt tego oficjalnie nie potwierdził, jednak cała ta sytuacja na nowo rozpaliła opinię publiczną, a wielu ma nadzieję, że niebawem spłyną istotne informacje.

Iwona Wieczorek zaginęła. Policjant ukrył przed Podolskim znajomość z "Krystkiem"?! Jaka tajemnica się za tym kryje?

Zaginięcie Iwony Wieczorek, policjant, "Krystek" i... kłamstwo?!

W końcówce 2022 roku i na początku stycznia 2023 prokuratorskie Archiwum X skierowało swoje działania na owianą złą sławą Zatokę Sztuki w Sopocie, co rzecz jasna wzbudziło ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Bardzo ciekawe wątki poruszył w obszernym wywiadzie dla "Interii" dziennikarz śledczy Mikołaj Podolski. Uwagę zwraca m.in. wątek z 2015 roku, kiedy to pojawił się trop związany z policjantem. Funkcjonariusz miał okłamać Podolskiego, co naturalnie wzbudza podejrzenia.

- Spotykał się z Iwoną przed zaginięciem. Udało nam się ustalić, że łączyły go dobre relacje z "Krystkiem". Policjant był bywalcem Dream Clubu, znał się z obsługą. Okłamał mnie. Powiedział, że zna Krystka tylko na "cześć". Potem jednak wyszło na jaw, że znali się lepiej, czasem do siebie dzwonili - wyjawił Mikołaj Podolski w rozmowie z "Interią".

Podolski opowiedział również o relacjach towarzyskich przyjaciółki Iwony Wieczorek z jednym z najważniejszych menedżerów klubowych, bliskim znajomym "Krystka". Jego zdaniem te wątki miały ogromne znaczenie dla sprawy, ale od pani prokurator związanej ze śledztwem usłyszał, że próbuje połączyć je na siłę. Znany dziennikarz śledczy stwierdził również, że bardzo chciałby wyjaśnienia sprawy Iwony Wieczorek, ale nie wierzy w jej rozwiązanie.

Czy uda się wyjaśnić wstrząsającą sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek? Tego wciąż nie wiemy. Jedno jest pewne, tak złożonej i jednocześnie medialnej sprawy w XXI wieku jeszcze nie było. Wielu twierdzi, że jest to materiał na mocny film lub serial. Niestety brakuje tego, co najważniejsze, czyli upragnionego happy endu. Do sprawy będziemy wracać na łamach trójmieskiego oddziału "Super Expressu".

