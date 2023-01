i Autor: Łukasz Dejnarowicz / Forum & Archiwum & Łukasz Gągulski / Super Express To on szukał w stawach ciała Iwony Wieczorek! Płetwonurek Maciej Rokus pomógł odnaleźć Tylman i Woźniaka-Staraka

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Zaginięcie Iwony Wieczorek od grudnia 2022 roku za sprawą śledczych z Archiwum X wróciło na pierwsze strony gazet. W mediach nieustannie pojawiają się, jedna za drugą, nowe informacje, przypuszczenia i domysły o tym, co stało się z 19-letnią Iwoną Wieczorek? Jaki los spotkał nastolatkę, która wracała z klubu Dream Club w Sopocie do domu w Gdańsku? Poszukiwania Iwony Wieczorek wspomina biegły sądowy Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, który wraz ze swoim zespołem, na koncie ma pomoc przy odnalezieniu ciał m. in. Ewy Tylman i Piotra Woźniaka-Staraka.