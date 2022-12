Policjanci rozkopali plażę koło Zatoki Sztuki! Szukają Iwony Wieczorek?

Na co dzień występuje w Meksyku, ona znalazła go na plaży w Gdańsku! Ekspert ostrzega

Sprawa Iwony Wieczorek. Policja przekopuje plażę

Jak podaje trojmiasto.pl, w środę, (28 grudnia) na przylegających do Zatoki Sztuki terenach pojawił się tajemniczy namiot i pies tropiący. Policjanci przekopywali pobliską plażę. - Przy Zatoce Sztuki wykonywane są czynności procesowe na polecenie prokuratora małopolskiego pionu przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej - informuje nas prok. Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej. Śledczy nie chciał ujawnić, czy działania są związane z zaginięciem 19-letniej Iwony Wieczorek. Przypomnijmy, że czynności w tym miejscu są prowadzone od ubiegłego czwartku. Policja zabezpieczyła budynek, gdzie niegdyś mieściła się Zatoka Sztuki, a także teren wokół obiektu.

Iwona Wieczorek i Zatoka Sztuki

Zatoka Sztuki to miejsce, gdzie przed laty dochodziło do przestępstw o charakterze seksualnym. Jednym ze sprawców był Krystian W., pseudonim "Krystek". Jak pisaliśmy we wtorek, w jednym z archiwalnym odcinków "Alarmu!" możemy usłyszeć opinię dziennikarza śledczego Michała W. który twierdzi, iż "Krystek chwalił się (..), że wie, co się stało z Iwoną". Krystian W. i zaginiona 19-latka mieli również ponoć kilku wspólnych znajomych. Pojawiały się również informacje, że Iwona Wieczorek mogła wiedzieć o przestępczej działalności "Krystka".

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku w Gdańsku. Kobieta spędzała noc w "Dream Clubie", ale po kłótni ze znajomymi opuściła lokal. Iwona wracała pieszo do domu w Gdańsku Jelitkowa. Dzięki monitoringowi udało się zarejestrować miejsca, w których kobieta była feralnej nocy. Trop urywa się jednak o godz. 4.12 przy wejściu na plażę numer 63. Dalszy los kobiety jest nieznany. Śledczy mieli do tej pory bardzo wiele hipotez, ale do tej pory żadna z nich nie została oficjalnie potwierdzona. Jednak w ostatnich dniach po 12 latach śledztwa wydaje się, że wszystko zmierza w kierunku rozwiązania zagadki dotyczącej zaginięcia Iwony Wieczorek. Policjanci ustalili po wielu latach tożsamość tajemniczego mężczyzny z ręcznikiem, który szedł za 19-latką. Zatrzymali również Pawła P., znajomego Iwony, oraz jego partnerkę Joannę S. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty - utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek. Według ustaleń "Faktu" Paweł P. miał usuwać dane z komputera zaginionej 19-latki, podawać się za jej matkę i sugerować, że Iwona jest w domu publicznym za granicą. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów.

Nad sprawą Iwony Wieczorek pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

