Zaginięcie Iwony Wieczorek. Krystek miał się chwalić, że...

Ostatnie działania służb w budynku dawnej Zatoki Sztuki mogą mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. Lokal, gdzie obecnie mieści się Nowa Zatoka, jest kojarzony ze sprawą przestępstw seksualnych Krystiana W. Jaki związek z zaginięciem Iwony Wieczorek może mieć dawna Zatoka Sztuki i "Krystek"? W jednym z archiwalnym odcinków "Alarmu!" możemy usłyszeć opinię dziennikarza śledczego Michała W.: "Krystek chwalił się później, że wie, co się stało z Iwoną". Dziennikarz podkreślił, że według jego ustaleń Krystek oraz Iwona mieli kilku wspólnych znajomych. - Trudno mi powiedzieć na sto procent czy mogli się znać czy nie. Teoretycznie wszystko jest możliwe. Iwona raczej obracała się w towarzystwie swoich rówieśników. Nie osób takich można powiedzieć starszych od niej o 10 czy 15 lat - powiedziała w programie "Alarm!" mama zaginionej 19-latki.

Krystian W. został oskarżony o 40 przestępstw o charakterze seksualnym

Od stycznia 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Wejherowie (woj. pomorskie) toczy się proces z udziałem Krystiana W. oskarżonego o 65 przestępstw, w tym 40 o charakterze seksualnym. Mężczyzna, określany przez media jako "Krystek" i "łowca nastolatek", miał dopuścić się m.in. gwałtów oraz współżycia z dziewczętami poniżej 15 roku życia. Według prokuratury, pokrzywdzone zostały 33 kobiety, z czego większość nie była pełnoletnia, a pięć nie miało ukończonych 15 lat.

Wśród 40 przestępstw o charakterze seksualnym, o które oskarżono Krystiana W., znalazły się gwałty, usiłowania gwałtów, "usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do obcowania płciowego oraz obcowanie płciowe z małoletnimi pokrzywdzonymi, w tym poniżej 15 roku życia". W. oskarżono też o "nakłanianie małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych". W tym procesie na ławie oskarżonych zasiada też Marcin T., jeden z byłych współwłaścicieli klubu.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku, w nocy z 16 na 17 lipca. Wówczas kobieta wyszła ze znajomymi do klubu w Sopocie. Do domu postanowiła wrócić sama, ale nigdy do niego nie dotarła. Ostatni raz kamera zarejestrowała mieszkankę Gdańska przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Paweł P. jeden ze znajomych Iwony Wieczorek, usłyszał niedawno zarzuty dotyczące "utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek". Paweł P. jest już na wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

