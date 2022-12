Zaginięcie Iwony Wieczorek. Archiwum X chce rozwikłać zagadkę zaginięcia 19-latki

Paweł P. usłyszał zarzuty dotyczące "utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek". Paweł P. oraz jego partnerka (też została zatrzymana) są już na wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Jakie zarzuty usłyszał Paweł P.? Sensacyjne doniesienia mediów

"Fakt" poinformował we wtorek rano (20.12), że Paweł P. usłyszał trzy zarzuty. Portal ujawnił szczegóły. Pierwszy zarzut dotyczy tego, że mężczyzna miał bezprawnie wejść do rodzinnego mieszkania Iwony Wieczorek. Wszedł do domu za pomocą kluczy, które 19-latka zostawiła u swojej znajomej. Paweł P. miał wtedy przeglądać dane zawarte w jej komputerze. Ustalenia śledczych są szokujące. "Miał też dokonać w nich zmian, a nawet usunąć te dane, które były zapisane w pamięci komputera. Co więcej, miał wysyłać wiadomości na komunikatorze gadu-gadu, podawać się tam za matkę zaginionej i sugerować, że Iwona Wieczorek jest w domu publicznym za granicą" - czytamy na stronie Faktu.

Kolejne dwa zarzuty dotyczą tego, że Paweł P. podejmował działania zmierzające "do wyłączenia ze śledztwa zaangażowanych w tę sprawę policjantów z Sopotu, poprzez informowanie, że jeden z funkcjonariuszy policji sugerował, że "za tę sprawę, to on wyremontuje sobie samochód" - informuje Fakt. Ostatni zarzut dotyczy tego, że mężczyzna miał podawać w mediach nieprawdziwe informacje na temat przeszukania przez policjantów jego domu. Mówił wtedy, że funkcjonariusze użyli psa do wykrywania zwłok, uszkodzili mienie i grozili pobiciem.

Fakt rozmawiał z obrońcą Pawła P. Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z przedstawionych mu zarzutów.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Co się stało z mieszkanką Gdańska?

Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku, w nocy z 16 na 17 lipca. Wówczas kobieta wyszła ze znajomymi do klubu w Sopocie. Do domu postanowiła wrócić sama, ale nigdy do niego nie dotarła. Ostatni raz kamera zarejestrowała mieszkankę Gdańska przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o zaginięciu Iwony Wieczorek

W sprawie najgłośniejszego zaginięcia ostatnich lat wielokrotnie wypowiadał się jasnowidz Krzysztof Jackowski. Mężczyzna jest zdania, że ciało Iwony Wieczorek nie istnieje. - Obawiam się, że ciało Iwony Wieczorek może nie istnieć. I jeżeli ktoś chce wyjaśnić sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek pod względem znalezienia ciała, to chyba jest to już w tej chwili nierealne. Według mnie tę sprawę można wyjaśnić teraz już tylko poszlakowo - powiedział nam słynny wizjoner z Człuchowa.

Wszystkie teorie na temat zaginięcia Iwony Wieczorek:

