Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Paweł P. usłyszał zarzuty

CO UJAWNIŁ DZIENNIKARZ?

Sprawę Iwony Wieczorek uda się rozwiązać? Generał Matejuk zdradza, co mogło ustalić "archiwum X"

W środę na polecenie prokuratora małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie zatrzymano dwie osoby: kobietę i mężczyznę. Paweł P. to kolega zaginionej Iwony Wieczorek. To między innymi z nim dziewczyna bawiła się w klubie przed swoim zaginięciem. - Zatrzymani zostali przewiezieni do Krakowa, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw narkotykowych. Ponadto Pawłowi P. ogłoszono zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek - podała prokuratura.

Paweł P. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Ponadto wobec Pawła P. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł. - Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na obecnym etapie nie udzielamy szczegółowych informacji, dotyczących przedstawionych zarzutów oraz wykonywanych i planowanych czynności procesowych - zaznaczyła prokuratura.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nad sprawą pracują prokuratorzy z Archiwum X

W lipcu minęło 12 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Nad sprawą pracują obecnie prokuratorzy z Archiwum X, działającego w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. We wrześniu 2022 roku policja przeszukała dom Pawła P. Zabezpieczono nośniki zawierające, m.in. pliki i zdjęcia.

Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku kobieta wyszła ze znajomymi do klubu w Sopocie. Do domu postanowiła wrócić sama. Pomimo starań służb, przez 12 lat nie udało się ustalić, co się stało przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie, gdzie Iwona Wieczorek po raz ostatni została zarejestrowana przez kamery.

12 lat temu zaginęła Iwona Wieczorek. Teorii na temat jej zaginięcia nie brakuje:

Sonda Czy uważasz, że kiedyś uda się wyjaśnić, co się stało z Iwoną Wieczorek? Zdecydowanie tak Raczej nigdy nie poznamy prawdy Nie Trudno powiedzieć

"Iwona Wieczorek nie żyje. Wsiadła do samochodu i odjechała po śmierć". Zobacz szokujące nagranie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek: posłuchaj audiobooka i poznaj kulisy śledztwa!