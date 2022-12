CO UJAWNIŁ DZIENNIKARZ?

Zatrzymania w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Czy to przełom?

Historią zaginięcia 19-latki nadal żyje cała Polska. Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku w bardzo tajemniczych okolicznościach. Mimo śledztwa, które trwa od dwunastu lat, nikomu do tej pory nie przedstawiono zarzutów, nie wiadomo również, gdzie może przebywać zaginiona młoda kobieta.

Przełom w sprawie nastąpił jednak 14 grudnia. Jak podaje RMF FM, w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek zatrzymano dwie osoby, jedną z nich jest Paweł P., który bawił się z dziewczyną w feralną noc. Tożsamość drugiej osoby na razie owiana jest tajemnicą. Co ważne, obie osoby są obecnie przewożone na przesłuchanie do Krakowa. Od 2019 roku śledztwo w tej sprawie prowadzi tzw. prokuratorskie Archiwum X. Z informacji RMF FM wynika, że środowe zatrzymania to dopiero początek.

Mama Iwony Wieczorek komentuje sprawę zatrzymań. Mocne słowa

Mama Iwony Wieczorek długo czekała na te informacje. Zatrzymanie dwóch osób przez śledczych daje nadzieję, że być może teraz się dowie, co się stało z jej córką. Kobieta skomentowała zatrzymania na łamach "Faktu".

- O Boże, aż dreszcz mnie przeszedł. Nie chcę na razie tego komentować, poczekam na oficjalne stanowisko prokuratury. Czy to jest przełom, nie wiem, czy tak to możemy nazwać. Mam nadzieję, że tak - powiedziała "Faktowi".

Jasnowidz Jackowski o zaginięciu 19-latki

W sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek wielokrotnie wypowiadał się jasnowidz Krzysztof Jackowski. Jego zdaniem, ciało 19-latki nie istnieje. - Obawiam się, że ciało Iwony Wieczorek może nie istnieć. I jeżeli ktoś chce wyjaśnić sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek pod względem znalezienia ciała, to chyba jest to już w tej chwili nierealne.

- Według mnie tę sprawę można wyjaśnić teraz już tylko poszlakowo - powiedział nam słynny wizjoner z Człuchowa.

Zaginięciem Iwony Wieczorek żyła cała Polska. Co naprawdę się stało?

