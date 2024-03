i Autor: Getti Images zdjęcie ilustracyjne

Wracamy do sprawy!

Zwłoki niemowlaka znaleźli w mieszkaniu. Morze łez po śmierci chłopczyka. "Nie wyobrażam sobie bólu rodziców"

mrok | ago 12:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ta informacja wstrząsnęła mieszkańcami całej Polski! Nie żyje 4-letni chłopczyk! Jego zgon w domu pod Koninem, stwierdził lekarz. Na miejsce od razu pojawiła się policja oraz prokuratura. Trwa śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytanie, co stało się w mieszkaniu. Po wstępnych oględzinach zwłok, śledczy na razie nie mogą ani wykluczyć, ani potwierdzić, by do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Tragiczna śmierć maluszka poruszyła czytelników "Super Expressu". - Niewyobrażalna tragedia - piszą w komentarzach.