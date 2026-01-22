Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Trzy atrakcje turystyczne - dopasujesz miasto?
2026-01-22 12:50
Witajcie w naszym cotygodniowym teście wiedzy z geografii. Tym razem sprawdzimy, czy potraficie dopasować znane atrakcje turystyczne pod konkretne miasto. Przygotowaliśmy dla was 15 pytań o miejsca ze wszystkich kontynentów. Jak sobie poradzicie? O komplet punktów nie będzie łatwo nawet wielkim obieżyświatom!