QUIZ. Muzycy z jednym przebojem. Nie sądzimy, byście pamiętali ich wszystkich

Zarówno w Polsce jak i zagranicą zdarzają się przypadki muzyków, którzy tworzą wielki hit, po czym przez całą karierę nie potrafią się już do niego zbliżyć. Jedni z nich mimo to potrafią dalej znakomicie radzić sobie w szołbiznesie, natomiast drudzy porzucają światła reflektorów i słuch o nich ginie. W poniższym quizie sprawdzimy, jak dobrze pamiętacie twórców ogromnych przebojów, które okazały się być jedynymi w ich muzycznym portfolio. Uprzedzamy - to nie będzie takie łatwe jak Wam się wydaje...