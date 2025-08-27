Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Nieoczywiste symbole polskich miast. Wiesz, których?
2025-08-27 9:53
Syrenka w Warszawie, Neptun w Gdańsku, Smok Wawelski w Krakowie, biały miś na Krupówkach w Zakopanem... Te symbole polskich miast są powszechnie znane i lubiane. W środowym quizie postanowiliśmy sprawdzić waszą wiedzę z innych, mniej oczywistych miejsc, symboli i postaci, które kojarzą się z daną miejscowością. Uzyskując maksymalną liczbę punktów udowodnisz, że wiedzę o polskich miastach masz w małym palcu.