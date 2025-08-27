QUIZ. Nieoczywiste symbole polskich miast. Wiesz, których?

Syrenka w Warszawie, Neptun w Gdańsku, Smok Wawelski w Krakowie, biały miś na Krupówkach w Zakopanem... Te symbole polskich miast są powszechnie znane i lubiane. W środowym quizie postanowiliśmy sprawdzić waszą wiedzę z innych, mniej oczywistych miejsc, symboli i postaci, które kojarzą się z daną miejscowością. Uzyskując maksymalną liczbę punktów udowodnisz, że wiedzę o polskich miastach masz w małym palcu.

Syrenka Warszawska

Autor: Archiwum serwisu
QUIZ. Nieoczywiste symbole polskich miast. Wiesz, których?
Pytanie 1 z 10
"Siedem dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna"- słynny Beata zdobyła serce autora piosenki w lokalu, który wciąż znajduje się w...

