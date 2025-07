QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy 5. pytaniu pojawi się myśl o poddaniu się! Pytanie 1 z 10 Aldous Huxley jest znany przede wszystkim ze swojej powieści "Nowy wspaniały świat". Mniej znana jest np. ta o tytule "Niewidomy w... Gazie" Jerozolimie" Betlejem" Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.