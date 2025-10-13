Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy szóstym pytaniu zrobisz wielkie oczy
2025-10-13 4:10
Rozpocznij tydzień od sprawdzenia swojej wiedzy ogólnej! Nasz poniedziałkowy quiz to doskonały sposób na rozruszanie szarych komórek i przetestowanie tego, co już wiesz. Ale uwaga! Przygotuj się na niespodziankę, bo szóste pytanie może sprawić, że zrobisz wielkie oczy ze zdumienia. Podejmiesz wyzwanie i zmierzysz się z naszym testem? Sprawdź, czy posiadasz wszechstronną wiedzę, i czy nic Cię nie zaskoczy!