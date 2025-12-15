Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Ultra trudne pytania! Sukcesem połowa punktów!
2025-12-15 15:03
Jak co poniedziałek zapraszamy do zmierzenia się z naszym testem z wiedzy ogólnej. Niestety, już na wstępie musimy uprzedzić, że jeśli chcesz rozpocząć nowy tydzień w dobrym humorze, to rozwiązanie może być problematyczne. Tym razem pytania są naprawdę ultra trudne, więc masz prawo czuć się dobrze już od 5/10!