QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zrobimy oczy jak 5 zł gdy zdobędziesz 8/10 Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś względnie prostszego, żebyście zaczęli dobrze! Chodząc po górach w Karkonoszach jesteśmy na terenie województwa: małopolskiego podkarpackiego dolnośląskiego Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.