Łzy się cisną do oczu!

12-latka zaatakowana ostrym narzędziem w Rzeszowie jest w śpiączce

Do tego koszmarnego zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 listopada, w okolicach ulicy Mikołajczyka w Rzeszowie. Nieznany dotąd napastnik ostrym narzędziem zaatakował przed blokiem 12-latkę. Ranna dziewczynka trafiła do szpitala, a policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy brutalnego ataku. Jak powiedział PAP we wtorek, 14 listopada, Andrzej Stebnicki z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, sprawca jest wciąż poszukiwany. - Na tym etapie nie będziemy udzielać więcej informacji – dodał.

Znane są jednak nowe fakty w sprawie stanie zdrowia poszkodowanej 12-latki. To, co sprawca zrobił dziewczynce, jest szokujące! Okazuje się, że nastolatka miała rany twarzy i szyi - wszystkie zadane ostrym narzędziem. Rzecznik prasowy Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Tomasz Warchoł poinformował, że 12-latka przeszła operację w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej. - Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej, z której lekarze planują ją wybudzić – dodał.

Więcej informacji wkrótce.

