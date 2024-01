Kierowca autobusu uderzył w 16-latkę. Poważny wypadek na przejściu dla pieszych

Zawadka Brzostecka na Podkarpaciu. Wypadek na przejściu dla pieszych. Kierowca autobusu huknął w 16-latkę

We wtorek 23 stycznia w godzinach porannych doszło do potrącenia 16-letniej pieszej w Zawadce Brzosteckiej w województwie podkarpackim. Kierowca autobus uderzył w dziewczynkę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowana otrzymała obrażenia, została przetransportowana do szpitala. Jej stan i rozległość urazów są nieznane.

Policja z Dębicy zbadała alkomatem kierowcę autobusu. Był trzeźwy. Na miejscu wykonywane były oględziny, a dokładne przyczyny tego tragicznego wypadku zostaną jeszcze ustalone. Według komunikatu policji droga krajowa nr 73 była zablokowana, kierowcy korzystali z objazdów.

"Przypominamy, że znak określający „przejście dla pieszych” zobowiązuje kierowcę do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Apel o ostrożność i rozwagę kierujemy również do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych, należy upewnić się, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo, ale kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu." apeluje policja.

