18-letni Michał nie żyje. Prokuratura nie ma wątpliwości co do przyczyny śmierci

Michał z powiatu dębickiego miał popełnić samobójstwo. Według śledczych, którzy zostali wezwani do domu młodego chłopaka nie było żadnych podstaw, aby domniemywać, że ktoś przyczynił się do śmierci młodego mężczyzny

- Koroner oraz policjanci pod nadzorem prokuratora obecni na miejscu ustalili, że 18-latek sam odebrał sobie życie i nie było nikogo, kto mógłby mu w tym pomagać. Bez wszelkich wątpliwości ustalono, że to śmierć samobójcza i odstąpiono od wykonywania czynności. Po oględzinach miejsca, ciało zostało przekazane rodzinie- poinformował zastępca prokuratora rejonowego w Dębicy Tomasz Zwierzyk.

Oznacza to, że nie zlecono sekcji zwłok, a pracujący na miejscu funkcjonariusze i lekarz, nie mieli żadnych wątpliwości co do okoliczności śmierci.

Jak nieoficjalnie udało się nam ustalić 9 października 2023 roku Michała znalazła najbliższa rodzina w domu, na strychu. Niestety, na jakąkolwiek pomoc było już za późno. Najbliżsi pożegnali zmarłego nastolatka, a jego mogiłę zasypały białe wieńce od rodziny, cioć, kuzynów i kolegów z klasy. Wśród kwiatów leży zdjęcie młodego mężczyzny i pozostaje pytanie. Dlaczego?

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Nie żyje 18-letni Michał J.