4-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Rzeszowie ze śladami pobicia, o co podejrzani są jej rodzice, mieszkańcy okolic Jasła

Szokujący przykład znęcania się

4-miesięczna dziewczynka w szpitalu ze śladami pobicia! Rodzice aresztowani

4-miesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Rzeszowie ze śladami pobicia, o co podejrzani są jej rodzice. Placówka poinformowała o tym policję w czwartek, 19 października, wieczorem, natomiast mundurowi ustalili, że cała rodzina to mieszkańcy jednej z miejscowości pod Jasłem. Kobieta i mężczyzna zostali zatrzymani w piątek i trafili już do aresztu.