Maleńka Laura umarła, gdy jej rodzice byli pijani. Wiadomo, co stało się dziewczynce

5-miesięczna Laura zmarła we własnym domu, jej rodzice byli pijani. Znana jest przyczyna zgonu dziecka

Ta tragedia wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami wsi Brzezowa na Podkarpaciu, ale także całą Polską. Dramat rozegrał się 19 sierpnia 2023 r. Tego dnia, około godz. 19:00, służby zostały powiadomione, że w jednym z domów 5-miesięczna dziewczynka przestała oddychać. Na miejsce natychmiast udał się zespół ratownictwa medycznego, który przystąpił do reanimacji dziecka. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia małej Laury nie udało się uratować. Szybko okazało się, że rodzice dziecka są pijani - ojciec miał 1 promil alkoholu w organizmie, a matka 1,5. Z tego powodu oboje usłyszeli zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia dziecka i spędzili w areszcie miesiąc. Teraz prokuratura oficjalnie oczyściła ich z zarzutów.

- Prowadzone w tej sprawie postępowanie zostało umorzone. Rodzice nie przyczynili się do śmierci dziecka - powiedziała "Nowinom" prokurator Katarzyna Skrudlik-Rączka z Prokuratury Rejonowej w Jaśle.

Gdy sekcja zwłok dziewczynki nie przyniosła odpowiedzi na to, co było przyczyną jej zgonu, prokuratura zleciła dodatkowe badania. Dopiero dzięki nim wiadomo, że powodem śmierci 5-miesięcznej Laury była tzw. śmierć łóżeczkowa. Jest to zjawisko, w którym niespodziewanie umiera pozornie zdrowe i dobrze rozwijające się dziecko przed ukończeniem pierwszego roku życia. Zjawisko może mieć podłoże biologiczne.

