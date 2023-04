80-latek miał brutalnie zgwałcić żonę. Roman niedawno wyszedł z więzienia

Roman S. mieszkał z rodziną w gminie Żyraków pod Dębicą. Jest zupełnie sprawny i nie narzeka na zdrowie, oprócz problemów ze słuchem. Mimo sędziwego wieku, nie miał najlepszej opinii wśród mieszkańców wioski. Kilka lat temu trafił do więzienia za usiłowanie gwałtu, jakiego dopuścił się wobec sąsiadki. Wówczas usłyszał wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Zakład karny opuścił w 2020 roku, jednak pobyt za kratami niczego go nie nauczył. Mężczyzna miał przejść terapię, ale tego nie zrobił.

Pod koniec marca tego roku miał ponownie dopuścić się przemocy seksualnej. Tym razem ofiarą miała być jego żona. Roman S. wykorzystując nieobecność córki w domu, miał zakraść się do pokoju małżonki i zamknąć drzwi na klucz.

Prokurator Jacek Żak szef dębickiej prokuratury potwierdził nam, że 80-latek miał obezwładnić kobietę i użyć wobec niej przemocy uderzając ją w twarz i żebra. Następnie dopuścił się najgorszego i według ustaleń śledczych brutalnie zgwałcił żonę. Zrozpaczona kobieta poinformowała o tych okropnych zdarzeniach swoją córkę. Rodzina o gwałcie powiadomiła policję. Śledczy zatrzymali Romana S. i przedstawili mu zarzuty. Mężczyzna się do nich nie przyznał. Stwierdził jednak, że chciał jedynie "podotykać" żonę, bo od lat nie miał kobiety. Przyznał się do uderzenia żony. Śledczy nie dali wiary i prokuratura wystąpiła o trzymiesięczny areszt dla Romana S. Sąd przychylił się do tego wniosku. Prokurator Jacek Żak zaznaczył, że Roman S. za czyn, którego się dopuścił może trafić do więzienia aż na 18 lat, bo dokonał go w warunkach recydywy.

