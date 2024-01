i Autor: Shutterstock Atak nożownika w remizie strażackiej. Tragiczny finał sylwestrowej nocy

Atak nożownika w remizie strażackiej. Tragiczny finał zabawy sylwestrowej

W sylwestrową noc w miejscowości Wrzawy na Podkarpaciu doszło do ataku nożownika. W miejscowej remizie strażackiej zorganizowano spotkanie noworoczne. Zabawa trwała w najlepsze, do czasu, aż o 4 nad ranem doszło do kłótni dwóch uczestników. Jeden z nich pchnął drugiego nożem. Sprawca napaści na Podkarpaciu usłyszał zarzuty.