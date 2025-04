Biznes 5.0: czy Podkarpackie firmy są gotowe na rewolucję cyfrową? [WYWIAD]

Przyjechali do Rzymu, by spędzić tu święta. Śmierć papieża była dla nich zaskoczeniem

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP coraz częściej decydują się na wprowadzenie innowacji technologicznych, by sprostać wymaganiom współczesnego rynku. Biznes 5.0, oparty na automatyzacji procesów i integracji nowoczesnych systemów, staje się kluczowy dla ich sukcesu.

Aby zgłębić ten temat, porozmawiamy z Sebastianem Wolskim, Dyrektorem sprzedaży w firmie Sagitum, o tym, jak Biznes 5.0 wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz o roli systemów ERP w automatyzacji procesów biznesowych.

Biznes 5.0 to temat, który zyskuje na popularności. Jak powinniśmy rozumieć tę koncepcję w kontekście funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw?

Biznes 5.0 to podejście, które wprowadza technologie do każdego aspektu działalności firmy, umożliwiając automatyzację procesów i lepszą współpracę ludzi, maszyn i danych. Kluczową rolę odgrywają tu systemy ERP, takie jak Comarch ERP Optima, które nie tylko wspierają zarządzanie firmą, ale też integrują się z nowoczesnymi aplikacjami i rozwiązaniami opartymi na algorytmach sztucznej inteligencji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej analizować dane, podejmować trafniejsze decyzje i dynamicznie reagować na zmiany rynkowe.

W jaki sposób system Comarch ERP Optima wpisuje się w ideę automatyzacji procesów i wspiera transformację firm w kierunku Biznesu 5.0?

Comarch ERP Optima wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytmy analityczne do automatyzacji kluczowych procesów, takich jak fakturowanie, zamówienia czy rozliczenia. Dzięki integracji z AI, system nie tylko przetwarza dane, ale także przewiduje potrzeby firmy, optymalizując decyzje finansowe czy operacyjne w czasie rzeczywistym. Tego rodzaju automatyzacja przyspiesza procesy biznesowe i umożliwia firmom skuteczną adaptację do wymogów Biznesu 5.0.

Jakie branże najczęściej sięgają po rozwiązania Comarch ERP Optima i dlaczego to właśnie one najszybciej adaptują się do założeń Biznesu 5.0?

System ten jest szczególnie popularny w branżach takich jak handel czy usługi, które poszukują elastycznych rozwiązań do automatyzacji procesów. Te branże najczęściej sięgają po Comarch ERP Optima – z systemu korzysta już ponad 60 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie organizacje potrzebują szybkiego przetwarzania danych, efektywnego zarządzania zapasami, fakturami oraz finansami, co umożliwia im szybkie dostosowanie się do zmieniającego się rynku.

Wspominasz o dynamicznych zmianach w podejściu firm do nowoczesnych technologii. Gdzie przedsiębiorcy mogą czerpać wiedzę i inspiracje, by nie zostać w tyle?

Na to pytanie odpowiada nadchodząca Konferencja Biznes 5.0 – wydarzenie skierowane do przedsiębiorców gotowych na technologiczne zmiany. Spotkanie organizowane przez firmę Sagitum we współpracy z takimi partnerami jak: Comarch, Also Polska oraz Taxpoint sp. z o.o., odbędzie się:

29 maja (czwartek) od godz. 9:00

Grein Hotel Rzeszów ***

Bezpłatna konferencja dedykowana jest dla firm z sektora MŚP, które szukają kompleksowych informacji nt. transformacji cyfrowej i chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami w biznesie.

W trakcie wydarzenia specjaliści skupią się w szczególności na tematach, które z naszego doświadczenia są ważne dla przedsiębiorców, w tym:

jak przygotować firmę na nowe wyzwania AI z Comarch ERP Optima,

praktyczne prezentacje systemowe nt. digitalizacji dokumentów, nowocześniej księgowości i procesów kadrowo-płacowych,

nowe regulacje prawne, podatkowe i księgowe – w tym KSeF, e-Doręczenia, ESG – i dostosowanie systemu Comarch ERP Optima do tych zmian.

Co ważne – zależy nam, aby uczestnicy wyszli z konferencji z konkretną wiedzą, dlatego organizujemy specjalną strefę eksperta, w której będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji 1:1 z naszymi specjalistami. Dodatkowo, tylko dla uczestników wydarzenia, przygotowaliśmy specjalną, konkurencyjną ofertę.

Zapraszamy na naszą bezpłatną konferencję Biznes 5.0:

konferencja.sagitum.pl