Brutalny mord w Sławęcinie. W domu znaleziono zwłoki kobiety i rannego mężczyznę

Sławęcin. Koszmarny mord. Znaleziono ciało kobiety i rannego mężczyznę

Pierwsze informacje o tym zdarzenia otrzymaliśmy na skrzynkę pocztową. Jeden z mieszkańców skontaktował się z nami i przekazał, że w Sławęcinie koło Jasła wydarzyło się coś złego. − Na miejsce nadciągają co chwile kolejne radiowozy. Jest ich już kilkanaście – czytamy.

Te informacje udało nam się potwierdzić w rozmowie z mł. asp. Danielem Lelko, oficer prasowym policji w Jaśle. − Działo się to około godziny 14:30 w Sławęcinie. W jednym z domów, przybyli na miejsce policjanci, znaleźli ciało kobiety. Przebywający w domu ranny mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora – powiedział policjant.

Jak przekazywał lokalny portal „jaslo4u.pl”, policja ma prowadzić obławę za osobą podejrzewaną o dokonanie tego czynu. Na tę chwilę funkcjonariusze nie udzielają w tej sprawie szczegółowych informacji.

– Ok. 14.30 policjanci interweniowali w jednym z domów we wsi Sławęcin pod Jasłam, gdzie ujawniono zwłoki kobiety i rannego mężczyznę , który trafił do szpitala. Na chwilę obecną pracują tam policjanci pod nadzorem prokuratora i będą wyjaśniać przyczyny zdarzenia. Nie mogę w tej chwili powiedzieć nic więcej o okolicznościach te będą ustalane wtoku dalszego śledztwa – informował Piotr Wojtunik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Rzecznik KWP w Rzeszowie potwierdził, że ciało zamordowanej kobiety i rannego mężczyzny to małżeństwo.