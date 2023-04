Chciał przekupić policjantów pieniędzmi na obiad. "Śpieszę się do kościoła”

W Wisłoku znaleziono ciało 17-latka. To młody chłopak, który uciekał przed policją?

W niedzielę (10 kwietnia 2023) policjanci kontrolowali prędkość w miejscowości Blizne (Podkarpackie). Przed południem, kierujący osobowym bmw, w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 86 km/h. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej.

Zatrzymany mężczyzna nie zamierzał się jednak pogodzić z mandatem. Postanowił działać i wręczyć policjantom łapówkę "na dobry obiad". Sam śpieszył się do kościoła.

- Mężczyzna chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione wykroczenie, którego się dopuścił, wyjął z portfela dwa banknoty 100 złotowe i wrzucił je na przednie siedzenie radiowozu, od strony kierowcy. Po tym, oznajmił policjantom, żeby go puścili i nie robili ceregieli. Dodał, że „Macie tu na dobry obiad, nie dawajcie mi mandatu - śpieszę się do kościoła” - relacjonują brzozowscy policjanci.

58-latek był trzeźwy, a samochodem przewoził czterech pasażerów.

Mundurowi łapówki nie przyjęli, oznajmili 58-letniemu mieszkańcowi powiatu strzyżowskiego, że zostaje zatrzymany za wręczenie korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Zabezpieczyli pieniądze i przewieźli mężczyznę do komendy. Został on już przesłuchany i usłyszał zarzuty. Za przestępstwo, którego się dopuścił, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pijany kierowca zaproponował łapówkę. Wszystko się nagrało! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.