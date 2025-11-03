Ciało 18-latka leżało w rowie. Są wyniki sekcji, a pytania się mnożą

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-11-03 10:26

Do makabrycznego odkrycia doszło w ubiegłą środę w Zabłotce w powiecie sanockim (województwo podkarpackie). Ciało 18-latka leżało w rowie melioracyjnym. Prokuratura zna już wstępne wyniki sekcji zwłok. Śledztwo trwa, a ojciec zmarłego mówi o groźbach karalnych. Szczegóły w artykule.

Taśma policyjna

i

Autor: Materiały policji/ Materiały prasowe Zdjęcie ilustracyjne
  • W środę, 29 października, około godziny 6 rano, w Zabłotce pod Sanokiem doszło do tragicznego odkrycia. Przechodzień znalazł ciało młodego mężczyzny. Na miejscu służby nie wykluczyły udziału osób trzecich.
  • Ojciec zmarłego 18-latka powiedział lokalnym mediom, że jego syn miał otrzymywać groźby karalne. 
  • Prokuratura zna już wstępne wyniki sekcji zwłok. Wiemy, co obecnie dzieje się w śledztwie.

Zwłoki 18-latka pod Sanokiem. Mnożą się pytania

Rodzina 18-latka, którego ciało zostało znalezione 29 października pod Sanokiem pogrążyła się w żałobie. Ojciec nastolatka przekazał w rozmowie z serwisem korsosanockie.pl, że jego syn miał w ostatnim czasie otrzymywać groźby karalne i obawiał się, że mogą zostać spełnione. Czy ktoś przyczynił się do śmierci 18-latka? Na zwłoki natchnął się przypadkowy przechodzień. Wiadomo, że znajdowało się w rowie, a mężczyzna był częściowo rozebrany.

- Z ustaleń biegłego wynika, że obrażenia, które ujawniono na ciele zmarłego, nie były przyczyną śmierci pokrzywdzonego. Przyczyny śmierci będą ustalane w toku dalszych badań. Od zmarłego 18-latka pobrana została krew i fragmenty tkanek do badań toksykologicznych i histopatologicznych - powiedziała reporterom Radia ESKA Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie. 

Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w kierunku podejrzenia spowodowania ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

Strzelanina pod Przemyślem. Rafał i Grzegorz chcieli zabić cudzoziemca?!
Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III
Pytanie 1 z 10
Chętnie czytam czasopisma techniczne
Oryginalne, zachwycające, skłaniające do zadumy. Te groby robią wrażenie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA OKRĘGOWA