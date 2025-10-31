Strzelanina pod Przemyślem. Rafał i Grzegorz chcieli zabić cudzoziemca?!

- Wracamy do sprawy wstrząsającego zdarzenia, do którego doszło 20 grudnia 2024 w Kniażycach w powiecie przemyskim na Podkarpaciu, na jednej z prywatnych posesji. Jak informowały wtedy służby - w wyniku oddania kilku strzałów z broni palnej ranny został 58-letni obywatel Armenii.
- Policjanci ustalili, że sprawcami są 35 i 40-latek, mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy po zdarzeniu opuścili terytorium RP i wyjechali na Słowację. Mężczyźni zostali zatrzymani w Preszowie i trafili do słowackiego aresztu na podstawie wystawionego za nimi listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Później trafili do naszego kraju.
- Teraz prokuratura chce przedłużenie aresztu dla obu mężczyzn, którym grozi dożywocie.
Prokuratura chce przedłużenia aresztu dla sprawców strzelaniny na Podkarpaciu
Reporter Radia ESKA rozmawiał z przedstawicielką Prokuratury Okręgowej w Przemyślu o sprawie strzelaniny w Kniażycach. Dowiedział się, że odpowiednie wnioski trafiły już do sądu. Przypomnijmy - po sprowadzeniu do Polski, Rafał P. (35 l.) i Grzegorz B. (40 l.) usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa i trafili do aresztu tymczasowego. Teraz prokuratura chce, by ich izolacja została przedłużona do lutego 2026 roku. - To przedłużenie jest spowodowane koniecznością kontynuowania czynności procesowych w sprawie, a także wydania przez prokuraturę w Przemyślu dowodów zabezpieczonych w chwili zatrzymania podejrzanych w postaci broni palnej, samochodu, telefonów - wyjaśniła Marta Pętkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
W lutym 2025 roku mundurowi z Podkarpacia informowali, że podejrzani nie przyznali się do usiłowania zabójstwa. Jeden z nich złożył wyjaśnienia, drugi skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wówczas prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do tych wniosków. Obu mężczyznom grozi dożywocie.
Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].