Strzelanina pod Przemyślem. Rafał i Grzegorz chcieli zabić cudzoziemca?!

Wracamy do sprawy wstrząsającego zdarzenia, do którego doszło 20 grudnia 2024 w Kniażycach w powiecie przemyskim na Podkarpaciu, na jednej z prywatnych posesji. Jak informowały wtedy służby - w wyniku oddania kilku strzałów z broni palnej ranny został 58-letni obywatel Armenii.

Policjanci ustalili, że sprawcami są 35 i 40-latek, mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy po zdarzeniu opuścili terytorium RP i wyjechali na Słowację. Mężczyźni zostali zatrzymani w Preszowie i trafili do słowackiego aresztu na podstawie wystawionego za nimi listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Później trafili do naszego kraju.

Teraz prokuratura chce przedłużenie aresztu dla obu mężczyzn, którym grozi dożywocie.

Prokuratura chce przedłużenia aresztu dla sprawców strzelaniny na Podkarpaciu

Reporter Radia ESKA rozmawiał z przedstawicielką Prokuratury Okręgowej w Przemyślu o sprawie strzelaniny w Kniażycach. Dowiedział się, że odpowiednie wnioski trafiły już do sądu. Przypomnijmy - po sprowadzeniu do Polski, Rafał P. (35 l.) i Grzegorz B. (40 l.) usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa i trafili do aresztu tymczasowego. Teraz prokuratura chce, by ich izolacja została przedłużona do lutego 2026 roku. - To przedłużenie jest spowodowane koniecznością kontynuowania czynności procesowych w sprawie, a także wydania przez prokuraturę w Przemyślu dowodów zabezpieczonych w chwili zatrzymania podejrzanych w postaci broni palnej, samochodu, telefonów - wyjaśniła Marta Pętkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

W lutym 2025 roku mundurowi z Podkarpacia informowali, że podejrzani nie przyznali się do usiłowania zabójstwa. Jeden z nich złożył wyjaśnienia, drugi skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wówczas prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy i Sąd Rejonowy w Przemyślu przychylił się do tych wniosków. Obu mężczyznom grozi dożywocie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Strzelanina pod Przemyślem. Rafałowi i Grzegorzowi grozi dożywocie