Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 20 grudnia 2024 w Kniażycach w powiecie przemyskim na Podkarpaciu, na jednej z prywatnych posesji. Jak informowały wtedy służby, sprawcy oddali kilka strzałów z broni palnej do mężczyzn mieszkających w jednym z budynków. Ranny został 58-letni obywatel Armenii.

Sprawcy uciekli, zarządzono blokady na wszystkich drogach wyjazdowych i wjazdowych z Przemyśla i powiatu. Kontrole trwały do godzin popołudniowych 21 grudnia. Osoby, które zdaniem służb były odpowiedzialne za strzelaninę, uciekły na Słowację. To 35 i 40-latek, mieszkańcy województwa podkarpackiego. W tej sprawie zaangażowano funkcjonariuszy z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, policjantów słowackich, oficera łącznikowego, a także Przedstawiciela Krajowego Rzeczpospolitej Polskiej w EUROJUST.

- Mężczyźni zostali zatrzymani w Preszowie i trafili do słowackiego aresztu na podstawie wystawionego za nimi listu gończego i europejskiego nakazu aresztowania (ENA), a 10 lutego br. w Barwinku podejrzani zostali przekazani z terenu Republiki Słowackiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Śledztwo w tej sprawie zostało przejęte do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu - informuje podkarpacka policja.

We wtorek 18 lutego 2025 obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Usłyszeli zarzuty "działania wspólnie i w porozumieniu z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia mieszkańca gminy Fredropol, poprzez oddanie w jego kierunku z bliskiej odległości strzałów z broni palnej i spowodowanie obrażeń ciała".

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, nie przyznali się oni do usiłowania zabójstwa. Jeden z nich złożył wyjaśnienia, drugi skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku.

