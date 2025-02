Profanacja obrazu. Ktoś oblał św. Michała farbą. Oskarżenie padło na strażaków

Toksyczny czad w domu. Kobieta z trójką dzieci trafiła do szpitala! Dramat pod Rzeszowem

Profanacja obrazu w Dydni. Mieszkańcy oburzeni

Dydnia to licząca niewiele ponad tysiąc mieszkańców wieś w woj. podkarpackim, niedaleko Brzozowa. Jak informuje Onet, między 31 stycznia a 3 lutego 2025 r. ktoś zniszczył wizerunek św. Michała Archanioła, stojący w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni. Obraz ma bogatą historię, przetrwał nawet niemiecką okupację. Nie dało się go jednak uchronić przed aktem wandalizmu. Twarz świętego została pomalowana żółtą i ciemnobrązową farbą. Mieszkańcy Dydni i okolic są oburzeni tym, co się stało, ale jak zauważa portal korsosanockie.pl, sprawa obrazu św. Michała Archanioła ma drugie dno.

Parafia w Dydni (woj. podkarpackie) otrzymała 540 tysięcy złotych dofinansowania na renowację ołtarza głównego kościoła wraz ze 120-letnim obrazem Świętego Michała Archanioła. Konserwacją zajął się Gminny Ośrodek Kultury, który nie jest pracownią konserwatorską.

Prokuratura bada sprawę. Strażacy odpierają zarzuty

Trwa poszukiwanie sprawców. Oskarżenia padają na strażaków z OSP Dydnia, którzy 1 lutego spotkali się na zebraniu w Gminnym Ośrodku Kultury. Strażacy zarzuty odpierają, argumentując, że nawet nie wiedzieli, że obraz św. Michała Archanioła jest jest w budynku GOK.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Brzozowie. Proboszcz, ks. Jan Dąbal zapewnia, że obraz był zabezpieczony i zamknięty. Duchowny został też przesłuchany w sprawie jako świadek i poszkodowany. Przesłuchani mają być też wszyscy pracownicy GOK oraz uczestnicy zebrania strażaków ochotników. Z kolei zarząd OSP Dydnia wydał oświadczenie, w którymi prosi o powstrzymanie się od osądów aż do czasu wyjaśnienia sprawy.

Modlitwa również za wandali

Śledztwo trwa, na jego efekty pewnie trochę poczekamy. Mieszkańcom oburzonym aktem wandalizmu pozostaje się... modlić. Proboszcz Jan Dąbal zapowiedział mszę ekspiacyjną w najbliższą niedzielę (23 lutego). To szczególne nabożeństwo, stanowiące uroczyste przeprosiny za niegodne zdarzenia. Ksiądz chce się modlić nie tylko za pokrzywdzonych, ale i za wandali.

Źródło: Onet / korsosanockie.pl