Cmentarz wojenny w Drohojowie. Na tym cmentarzu są pochowani żołnierze walczący o Twierdzę Przemyśl

- Założenie ma kształt nieregularnego pięcioboku. Na szczycie znajduje się kapliczka o kształcie dostosowanym do ukształtowania cmentarza. W centralnej części kapliczki znajduje się półokrągła wnęka, w której umieszczony jest metalowy ozdobny krzyż. Wejście na cmentarz wiedzie po betonowych schodkach, od nich do kapliczki wiedzie aleja, dzieląca cmentarz na dwie symetryczne części. 64 krzyże nagrobne ustawione są w trzech łukowych rzędach, licem zwrócone ku alei. Na krzyżach wyryte są nazwiska żołnierzy lub narodowość, kilka nie posiada inskrypcji. Ogólnie, w mogiłach indywidualnych, pochowano tutaj 64 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych w 1915. Wśród nich 34 zidentyfikowanych. W 1999 roku przeprowadzono remont cmentarza. Wymieniono oryginalne krzyże, na nowe wykonane z betonu, zachowując ich formę oraz napisy inskrypcyjne. (…) Cmentarz ten został w 1994 roku z urzędu wpisany do rejestru zabytków - czytamy w zapisach urzędowych.