Czas w tym miejscu się zatrzymał

Stary Cmentarz w Rzeszowie – najstarsza zachowana nekropolia miasta

To miejsce pełne zieleni i majestatyczne. Wchodząc tam mamy i wczytując się w nagrobne tablice mamy wrażenie że czas w tym miejscu się zatrzymał. Nekropolia zajmuje powierzchnię 3,65 ha, pomiędzy ulicą Targową, a rzeką Wisłok w Rzeszowie. Szacuje się, iż spoczywa tam ok. 40 000 osób. W 1968 roku miał 613 nagrobków i grobowców. Obecnie posiada ich 622.Warto wejść na cmentarz i poczytać co kiedyś pisywało się na mogiłach.