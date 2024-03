Z jednej strony sprzątanie to czynność raczej nielubiana, a z drugiej od czasu do czasu niezbędna do życia. Niektórzy jednak na co dzień nie mają czasu, by zająć się porządkami, a niedziela pozostaje jedynym dniem, kiedy mogą na spokojnie oddać się sprzątaniu. To jednak rodzi pytanie - czy sprzątanie w niedzielę to grzech? Jedna z internautek postanowiła zapytać o to księdza Sebastiana Picura. Duchowny trudnych tematów się nie boi, dlatego pospieszył z odpowiedzią!

- Niedziela ma być dniem odpoczynku. Jeśli sprzątanie nie jest koniecznością, to warto je odłożyć. Spokojnie, zwolnij, świat się nie zawali - czytamy w zamieszczonym na titkToku filmiku.

Zobacz również: Nie chodziłeś na religię? Ksiądz nie da ci ślubu! Poważne konsekwencje

Temat poruszył internautów, którzy pozostawili mnóstwo komentarzy. Oto niektóre:

- Jeśli się nie ma czasu w tygodniu to trzeba nadrabiać przez weekend a ksiądz to nie wyrocznia nie trzeba się pytać - czytamy.

- Odpoczywam kiedy chcę i nikomu nic do tego 😉

- Sprzątam wyłącznie w niedzielę, bo to jedyny dzień kiedy mam wolny!

Ksiądz Sebastian Picur znany jest w całej Polsce dzięki swojej działalności na TikToku. Duchowny z Podkarpacia nie boi się poruszać trudnych tematów i z cierpliwością odpowiada na pytania internautów.

Zobacz galerię poniżej: Przesądy na Niedzielę Palmową i Wielkanoc

III Akademicki Jarmark Wielkanocny przyciągnął tłumy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.