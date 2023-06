Znany z TikToka ksiądz wyjawia, dlaczego księża zmieniają parafie. Mówi o trudnościach

Możesz je spotkać w bieszczadzkich lasach. Apel do turystów: "nie dotykaj!"

Ksiądz Sebastian Picur duchowny z Podkarpacia znany jest w całej Polsce wśród użytkowników TikToka. Ksiądz nie boi się trudnych pytań, a jego nagrania są szeroko komentowane w mediach. Internauci zapytali księdza Picura o to, w jakich parafiach służył do tej pory, a także o to, kiedy następna parafia?

- Nie wiem. W tej sprawie zawierzam się decyzji przełożonych, w której rozeznaję działanie Bożej woli - odpowiedział ksiądz Picur.

Obecnie ksiądz Sebastian Picur jest wikariuszem w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Do tej pory posługiwał jeszcze w parafiach w Giedlarowej i Jaśliskach.

Internauci zapytali wikariusza, czy "nie szkoda księdzu przeprowadzać się co jakiś czas"?

- Zmiany parafii są dla mnie trudne, bo przywiązuję się do ludzi i miejsc. Oddaję to wszystko w ręce Jezusa i Maryi - przyznał ksiądz Picur.

Internauci nie odpuścili tematu i padło pytanie o to, jaki jest cel zmian parafii.

- Dzięki zmianom parafii ksiądz nabiera większego doświadczenia w pracy duszpasterskiej - odpowiedział.

Pod filmikami o zmianach parafii pojawiło się mnóstwo komentarzy: "Zawsze się zastanawiałam, dlaczego tak jest"; "Szczęść Boże! To jest misja do spełnienia. Bóg wie co robi gdzie Księdza posłać" ; "Jest mi mega przykro, bo nasz ksiądz z szkoły zmienia parafię i odchodzi" ; "Słyszałam też fajny argument, że Księża mają różne talenty. Mogą się nimi dzielić w wielu miejscach i budować w ten sposób parafie".