W trakcie kolędy ks. Picur nie przyjął pieniędzy. Usłyszał, że to zniewaga

Popularny na Tik Toku ks. Sebastian Picur, wikariusz z sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie podzielił się z internautami dość zaskakującą historią, która spotkała go w czasie kolędy. Pretekstem do tego wyznania był komentarz jednej z użytkowniczek mediów społecznościowych na temat kłótni jej babci z księdzem o kopertę z pieniędzmi. Nie chodziło jednak o to, że duchowny domagał się ofiary za wizytę duszpasterską, a wręcz odwrotnie. Kapłan nie chciał wziąć od seniorki pieniędzy, choć ona stanowczo nalegała na wręczenie koperty. Z relacji ks. Picura wynika, że również on nie zawsze przyjmuje ofiarę od rodziny, którą odwiedza w czasie kolędy. Czasem spotyka się to z niespodziewaną reakcją domowników. Krośnieński duchowny przywołał przykład gospodarza domu, który nie chciał zgodzić się z odmową przyjęcia ofiary. Co więcej, poczuł się urażony i stwierdził, że gest kapłana to zniewaga. Ks. Picur nie zdradził, czy postawa ojca rodziny przekonała go do przyjęcia pieniędzy, czy też udało mu się przekonać gospodarza, że wręczanie koperty w czasie kolędy nie jest obowiązkowe. - Wielu księży widząc sytuację rodziny odmawia wzięcia ofiary - tłumaczy krośnieński duchowny.

Internauci komentują. Potwierdzają słowa ks. Picura

Okazuje się, że część internautów komentujących nagranie ks. Picura potwierdza jego słowa. Opisali oni swoje doświadczenia z kolędy, gdy wizytujący ich domy kapłani nie chcieli przyjąć ofiary.

- Mojego tatę kiedyś ksiądz nieźle opierniczyl, za to że chciał dać mu kopertę. rodzina 2+3 tylko Tata pracował. Wspaniały człowiek - pisze Ania22180.

- Szczęść Boże mam brata Ks. Mówił ze patrzy jaka jest sytuacja w domu ,tez odmawia wzięcia ofiary, ja nigdy nie daje w kopercie Z Panem Bogiem - ewawalerych.

- kiedyś ksiądz nie przyjął odemnie koperty, to się rozpłakałam. Trudne życie matki samotnej było - sylwjana79.

- u nas widząc rodzinę wielodzietna ksiądz wprost zapytał czy stać nas na ofiarę - Justyna.

- u mnie proboszcz powiedział że mam córkę na studiach i mi bardziej te pieniądze są potrzebne - user2842775654913.

