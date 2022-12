Roztopy i wichury do 55 km/h. Synoptycy IMGW wydali alerty dla Podkarpacia [22-24.12.2022]

Horoskop weekendowy, 24-26 grudnia 2022: Baran

Będzie się dużo działo w Twoim sercu! Podczas świątecznych spotkań możesz spotkać kogoś, kto bardzo Cię zainteresuje.

Horoskop weekendowy, 24-26 grudnia 2022: Byk

To będą najpiękniejsze Święta! Dostaniesz prezent, który bardzo cię zaskoczy, a do tego spotkasz kogoś, na kogo widok serce mocniej zabije.

Horoskop weekendowy, 24-26 grudnia 2022: Bliźnięta

Wkroczysz w świąteczny czas otoczony miłością. Dobrze wiesz, na kogo możesz teraz liczyć i kto czeka na Twoją wizytę.

Horoskop weekendowy, 24-26 grudnia 2022: Rak

Przy wigilijnym stole dowiesz się czegoś niezwykłego! To, co zdawało ci się trudnością, okaże się bardzo łatwe do pokonania.

Horoskop weekendowy, 24-26 grudnia 2022: Lew

Czeka Cię wspaniała niespodzianka. Coś, o czym wiele ostatnio myślałeś, okaże się jeszcze wspanialsze podczas świątecznych wizyt.

Horoskop weekendowy, 24-26 grudnia 2022: Panna

Obdarujesz bliskich prezentami, które spodobają im się najbardziej na świecie. Każdy poczuje, że został przez ciebie zauważony.

Horoskop weekendowy, 24-26 grudnia 2022: Waga

Dostaniesz od losu wspaniałą szansę na zakopanie przy wigilijnym stole topora wojennego z pewną osobą, więc nie wahaj się.

