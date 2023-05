Jakub zginął w tragicznym wypadku. Morze kwiatów na grobie 21-letniego żołnierza

Leśnicy ostrzegają, by nie brać ich do rąk! Pojawiają się w lasach głównie po deszczu

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 18 maja 2023 na drodze wojewódzkiej nr 865, na trasie Zapałów - Wólka Zapałowska. Samochód dostawczy uderzył w audi, którym jechał 21-letni Jakub K. żołnierz Wojska Polskiego z Jarosławia.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 56-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego, kierujący dostawczym volkswagenem, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym audi - informowali policjanci tuż po zdarzeniu.

Kierujący volkswagenem, 56-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego został przewieziony do szpitala. Był trzeźwy.

Pożegnali zmarłego tragicznie żołnierza

Jakub zginął na miejscu. Miał przed sobą cały życie - pełno planów i pomysłów, niestety, już nigdy nie zostaną zrealizowane. W grudniu złożył przysięgę. Z duma nosił mundur żołnierza. Spełnił tym swoje marzenia. Przyjaciele ze szkoły ZSZiR w Radymnie napisali wzruszające pożegnanie -Wyrazy współczucia dla całej Rodziny. Wspaniały uczeń a jeszcze najwspanialszy najukochańszy i nie zastąpiony kolega, przyjaciel ,towarzysz będzie nam go bardzo brakowało takich ludzi jest niewiele na tym świecie on był taką osobą niezastąpioną duszą towarzystwa . Spoczywaj spokojnie Jakubie . "Słońce Ty Moje"- czytamy. Przyjaciele zaznaczają, że był bardzo spokojny, a zarazem wszystkich zabawiał -Niesamowicie dobry i fajny chłopak. To ogromna tragedia, ale widać taki mu był pisany los. Tylko te 20 lat na ziemi- powiedziała znajoma.

Młodego żołnierza pożegnali bliscy, rodzina, przyjaciele i koledzy. 22 maja odprowadzono go na miejsce wiecznego spoczynku. Nad grobem, żołnierze wystrzelili salwę honorową. Grób młodego chłopaka ugina się od kwiatów i zniczy. 21-latek spoczął na cmentarzu w Maleniskach.

