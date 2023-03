Do rozboju doszło 16 grudnia 2000 r. na ul. Lenarta w Krośnie. Jak przekazują policjanci, do idącego chodnikiem 68-latka podeszło dwóch częściowo zamaskowanych sprawców, którzy zaatakowali mężczyznę, uderzając metalową rurką oraz kopiąc po całym ciele. Napastnicy ukradli należącą do ofiary saszetkę z pieniędzmi, po czym oddalili się w kierunku obiektów sportowych przy ul. Bursaki.

Z policyjnych ustaleń wynika, że sprawcami byli mężczyźni, wówczas w wieku 20-30 lat. Jeden z nich miał około 180 cm wzrostu, drugi z napastników był nieco niższy. Następnego dnia po zdarzeniu, funkcjonariusze zabezpieczyli skradzioną saszetkę, która prawdopodobnie została podrzucona w rejon przestępstwa przez osobę poruszającą się samochodem osobowym typu kombi, w kolorze zielonym.

- Prowadzone wówczas postępowanie nie przyczyniło się do ustalenia sprawców tego przestępstwa. Śledczy podejrzewają jednak, że rozbój popełniony na osobie krośnieńskiego przedsiębiorcy, może mieć związek z jego późniejszym morderstwem, do którego doszło w lipcu 2009 r. - przekazuje KMP Krosno.

Jak zaznaczają mundurowi, szczegółowa analiza zabezpieczonego wówczas materiału dowodowego dała podstawę do ponownego podjęcia śledztwa w tej sprawie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologii kryminalistycznej wyodrębniono obszary, które wymagają bardziej wnikliwej analizy i drobiazgowej weryfikacji.

„Archiwum X” wraca do sprawy zabójstwa

Nowy wątek śledztwa realizują funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Policjanci współpracują ze śledczymi rzeszowskiego „Archiwum X”, którzy badają sprawę zabójstwa krośnieńskiego przedsiębiorcy. Czynności nadzorowane są przez Piotra Krupińskiego Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Policjanci wydali apel:

- W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji mogący pomóc służbom w rozwiązaniu tej sprawy, prosimy o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krośnie tel. 47 828-35-05 lub Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie - email: sekretariat.wzkra@prokuratura.gov.pl - czytamy.

